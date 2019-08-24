رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد وتامر أمين

استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا في تمام الثانية ظهر غدٍ الأحد؛ للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضدها.



وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ اليوم الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحًا أن المجلس يستمع غدًا للممثل القانوني لقناة الحياة وريهام سعيد.



وأشار شوقي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن المجلس قرر استدعاء رئيس مجلس إدارة قناة النهار والإعلامي تامر أمين، وذلك بعد الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد قناة النهار بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» في حلقته مع رانيا علواني.



وذكر أن التحقيق يتناول أيضا الشكاوى المقدمة بشأن مخالفة القناة للكود الخاص بتغطيات الحوادث الإرهابية، وذلك على خلفية تغطيتها لحادث معهد الأورام.



