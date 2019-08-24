غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

قررت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة جمال شوقي، استدعاء رئيس مجلس إدارة قناة النهار لجلسة تحقيق غدًا في الرابعة عصرًا، وذلك على خلفية تلقى لجنة الشكاوى شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد قناة «النهار» بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.



وحسب الشكوى، فإن المذيع تهكم، وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق.