الليلة.. صالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم السبت، أمسية جديدة من صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "قراءة للمستقبل بناء على معطيات الحاضر".



ويتناول مستقبل الثقافة والفنون والتعليم في مصر، ويستضيف الصالون الدكتورة سماء سليمان، الدكتورة حنان أبوسكين الأستاذ بمركز الدراسات الاجتماعية والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، ويصاحب الصالون فقرة غنائية لفريق كورال المركز.



ومن المقرر أن يدير الصالون الكاتب والمؤرخ الكبير محمد الشافعي.