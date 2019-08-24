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حوادث

حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 1685 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:08 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة الساحل، السبت، بحبس صاحب مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة 1685 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر في الساحل.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، تحت قيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "ه . ر"، 30 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل؛ لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 1685 قطعة غيار سيارات "بستم، أويل سيل، شنبر، خرطوم هواء، سير، جوانات" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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