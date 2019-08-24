حظك اليوم.. برج الجدي السبت 24 أغسطس 2019
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:06 م
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت 24 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الجدي، قالت:
مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، وتقدّم أفكارًا برّاقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.
عاطفيًا: عليك أن تحدّد مسار العلاقة بالشريك، وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحًا.
صحيًا: عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تضر جسمك بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا تلائمك.
مهنيًا: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، وتقدّم أفكارًا برّاقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.
عاطفيًا: عليك أن تحدّد مسار العلاقة بالشريك، وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحًا.
صحيًا: عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تضر جسمك بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا تلائمك.