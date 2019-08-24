حظك اليوم.. برج القوس السبت 24 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت 24 أغسطس 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: افتح قلبك وعينيك، كن ذكيًا واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء إلى المرونة.

عاطفيًا: حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن توقع مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودة.

صحيًا: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح في ممارستها في أحد الأندية حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمك.