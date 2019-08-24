شاهد أول فيديو من داخل محاكمة عمر البشير

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من داخل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وانتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وتقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه.



ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهمًا بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلًا عن تهم بغسل الأموال، حيث ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.