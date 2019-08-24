14 أكتوبر.. محاكمة ريهام سعيد بتهمة الإساءة إلى الشعب المصرى

حددت محكمة جنح الجيزة جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، لاتهامها بالإساءة إلى الشعب المصري عقب تصريحاتها عن مرض "السمنة".



أكد المحامي أشرف ناجي، في دعواه، أن الشعب تفاجئ خلال برنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة"، أن الإعلامية توجه إهانات بالغة إلى قطاع كبير من المصريين، واستخدمت عبارات وأوصافًا لا تليق أن تقال في برنامج.



وأضاف خلال الدعوى، أنها سخرت من مرضى السمنة، وقالت: "إنهم ميتين وعالة على أسرهم وعالة على المجتمع.. والمرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوي على سموم"، في تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، مما أهان عددًا كبيرًا من الشعب.



وأشار في الدعوى، إلى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحًا غريبًا أن يصدر من مذيعة على الهواء مباشرة، وفي برنامج مشهور يذاع في جميع أرجاء الوطن العربي، مما تسبب في أن توقفه النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة البرنامج.