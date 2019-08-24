كيف استعدت محافظة القاهرة للعام الدراسى الجديد؟

تستعد محافظة القاهرة لإستقبال معارض "أهلًا بالمدارس"، المخصصة من اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، مطلع الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، والتي تستعرض مستلزمات المدارس بتخفيضات لا تقل عن 30%.



واستعدت أحياء القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالمرور على الشوارع الملاصقة للمدارس، والتأكد من نظافتها والتخلص الفوري من كل القمامة إن وجدت بجوارها.



من ناحيتها استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، للعام الدراسي الجديد، بالمرور على المدارس من الداخل للتأكد من الأدراج الموجودة بها ومراجعة كاملة للمرافق من الداخل، مع رفع بيان من كل إدراة عن كل مدرسة بها بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مع إبلاغ الأحياء عن أي أعطال بالمرافق إن وجدت.