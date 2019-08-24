"الوطنية للصحافة": السيسى يضع فى اعتباره تحسين وضع الإنسان المصرى (فيديو)

قال عبدالله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر تشهد حركة تنمية شاملة غير مسبوقة على مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، ولهذا عملت على إنشاء شبكة من الطرق.



وأضاف "حسن"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع في اعتباره تحسين وضع الإنسان، ولهذا نجد أن معدلات الهجرة من الريف للمدن انخفضت.



وأشار "حسن"، إلى أن الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة تكون بمستوى لائق حتى يشعر المواطن بالارتياح.