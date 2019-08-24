لاعب ريال بيتيس: يمكننا الفوز على برشلونة مرة أخرى

شدد النجم المتألق كريستيان تيلو، لاعب نادي ريال بيتيس، على إمكانية فوز فريقه مرة أخرى ضد العملاق الكتالوني نادي برشلونة، في ملعب الكامب نو، وذلك خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الدوري الإسباني.



ويستعد نادي ريال بيتيس لمواجهة نادي برشلونة، غدًا الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا"، على ملعب كامب نو، معقل البرسا.



وكان قد حقق النادي الأندليسي ريال بيتيس فوزًا كبيرًا ضد نادي برشلونة في آخر لقاء بينهما على أرضية ملعب الكامب نو بنتيجة 4-3، وحدث ذلك في لقاء الذهاب من بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.



وتحدث كريستيان تيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قائلًا: "يمكننا تحقيق الفوز مرة أخرى ضد برشلونة على ملعب كامب نو، ومن أجل فعل ذلك علينا خوض مباراة مثالية من الناحية العملية، وأعتقد أن لدينا الإمكانيات لإحداث ذلك".



وأضاف: "سيكون من المميز جدًا أن أعود إلى الكامب نو مرة أخرى، لدى الكثير من التقدير والعطف لجميع الناس هناك، وأمام بلد الوليد واجهنا سوء حظ كبير للغاية، ولكننا رأينا فريقًا جادًا للغاية وشديد التركيز، وجميع اللاعبين قاموا بالتضحية على العشب، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز في الكامب نو".