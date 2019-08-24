الريشة الطائرة تهزم جنوب إفريقيا فى ألعاب المغرب

حقق المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، ضمن مباريات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، حيث تقام منافسات الريشة الطائرة فى مدينة الدار البيضاء.



منتخبنا الوطني بيضم بين صفوفه 4 لاعبين وهم "أدهم حاتم – أحمد صلاح – عبدالرحمن عبدالحكيم – محمد مصطفى"، و4 لاعبات وهن "هادية حسني – جنا أشرف – ضحى هاني – نور يسري".



وبيشرف على تدريباتهم رامي إبراهيم، المدير الفني، فيما يترأس البعثة محمد كمال، نائب رئيس الاتحاد.