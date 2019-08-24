"الكشف المبكر عن سرطان الثدى" ندوة بقصر ثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بالإدارة الصحية ببرج العرب فرع ثقافة الإسكندرية، لمناقشة أسباب سرطان الثدي وأعراضه، وضرورة الكشف الدوري كل ستة أشهر.



كما نظمت محاضرة بعنوان "الاتجاه للتعليم الفني ودوره في كفاءة العامل"، لمناقشة دور التعليم الفني في تطوير العمل وزيادة الإنتاج من أجل المنافسة في أسواق العمل الداخلية والخارجية.



على جانب متصل، عقد نادي الأدب ندوة بعنوان "الدراما المصرية في الألفية الثالثة"، أوضح خلالها رئيس النادي الموضوعات المطروحة في دور العرض السينمائي والدراما المصرية في العقود السابقة، والتي بعدت عن الطابع الديني الذي تعودنا عليه باستثناء بعض المسلسلات.



وعلى جانب آخر، دربت مسئول التمكين الثقافي بقصر ثقافة الإسكندرية، خلال اللقاء الأسبوعي لجلسات التخاطب، الأطفال من حالات الشلل الدماغي على تحريك اللسان وكيفية نطق الحروف الهجائية من مخارجها الصحيحة، كما قرأت عددًا من القصص القصيرة مع الأطفال وسألتهم عن الدروس المستفادة لتنشيط الذاكرة لاسترجاع المعلومات.