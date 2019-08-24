"الغيطى" يعلن افتتاح معرض لمستلزمات المدارس بالشروق

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة خصص قطعة أرض تصل مساحتها 2500 متر مربع، لإقامة معرض لمستلزمات المدارس، موضحًا أنه سيتم افتتاح المعرض خلال اليوم، استعدادًا للموسم الدراسي، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.



وأوضح رئيس الجهاز أن "إقامة معرض لمستلزمات المدارس جاء بهدف بيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمدينة، بعد أن شهدت أسعار الكتب والأدوات المكتبية ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب بدء الموسم الدراسي بمنتصف سبتمبر المقبل، وسوف يستمر إقامة المعرض لفترة لا تقل عن شهرين متتالين".



وأعلن "الغيطى" عن أن المعرض يشمل قسمًا للملابس الجاهزة للأطفال والزي المدرسى بأسعار منخفضة.