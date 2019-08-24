مبادرة فحص الأطفال للكشف عن ضعاف السمع تستهدف 2.5 مليون طفل

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الصحة تستهدف 2.5 مليون طفل عند البدء فى الفحص السمعى للأطفال حديثي الولادة، للاكتشاف المبكر لحالات ضعف السمع، والمقرر له مطلع سبتمبر المقبل.



وأضاف لـ"الدستور" أن المبادرة تستهدف مسح جميع الأطفال، لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد والتدخل الطبي مبكرًا قبل الاحتياج لعملية زراعة القوقعة، لافتا إلى أن زراعة القوقعة الواحدة تكلف الدولة حتى 200 ألف جنيه.



وأشار إلى أنه تم التعاقد على أجهزة قياس السمع المطلوبة لإجراء الفحص السمعى للأطفال، وسيتم توزيعها على وحدات الرعاية الأولية خلال أيام، لافتًا إلى أنه تم تحديد 1300 وحدة رعاية أولية تقريبًا على مستوى الجمهورية والمتوفر بها تحليل الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة.