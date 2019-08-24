لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

تمثل ظاهرة الصلع لدى الرجال إحدى أكثر الظواهر انتشارًا في الوقت الذي انتشرت فيه عمليات زراعة الشعر وبشكل كبير وبأسعار منافسة، إلا أن عددًا من الدراسات أظهر أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون الأكثر هيمنة ونجاحًا.



ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية، فإن الأشخاص المحيطين بالرجال "الصلع" يعتقدون أنهم أكثر هيمنة ونجاحًا.



1- الصلع من علامات الوسامة



الدراسة قامت على عرض صور لرجال وهم بشعر ومن دون شعر على رأسهم، وكانت النتيجة بأن الرجال ذوي الرءوس المحلوقة كانوا أكثر هيمنة وقوة باعتراف المشاركين في الدراسة.



2-الرجال الصلع أكثر ذكاء



ففي دراسة قام بها عالم النفس رونالد هينس من جامعة ساندرلا، تبين أن الرجال الصلع أذكى وأكثر حكمة عن غيرهم.



3-الصلع والقوة الجنسية



لطالما تداول الكثيرون مفهوما بأن الرجال الصلع أقوى جنسيًا، لأنه مرتبط بارتفاع مستويات التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الرئيسي.



إلا أن العلماء أثبتوا أن هذا الهرمون لا يتسبب بتساقط الشعر، إنما هرمون ديهدروتستوسترون، وهو هرمون مشتق من التستوستيرون.



4-الرجال يحبون صلعهم



وهو ما نشاهده منتشرًا خاصة لدى النجوم، ومنهم نجوم السينما أمثال جيسون ستاثام وفان ديزل وبروس ويليس وصامويل جاكسون.