والدة فريدة عثمان بعد حصدها ذهبية 100 متر: "فخورة بيها" (فيديو)

أعربت الدكتورة رندا السلاوي، والدة السباحة العالمية فريدة عثمان، عن سعادتها بعد حصول ابنتها على الميدالية الذهبية الجديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.



وأضافت "السلاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أنها رغم عدم القدرة للسفر معها، فإنها كانت تتابع بدقة طوال الوقت أخبارها، وتشعر بالفخر لفوزها بعد التعب والسفر، مشيرة إلى أن فريدة بعد انتهاء دراستها وتخرجها فى الجامعة بولاية كاليفورنيا، ستسمر في العيش هناك.



ولفتت والدة فريدة، إلى أن إدارة الجامعة التي ترغب في بقاء فريدة في الولاية، كما أن المدربة الخاصة بها في كاليفورنيا ساعدت فريدة على ذلك.