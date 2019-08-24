السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

والدة فريدة عثمان بعد حصدها ذهبية 100 متر: "فخورة بيها" (فيديو)

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:50 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
أعربت الدكتورة رندا السلاوي، والدة السباحة العالمية فريدة عثمان، عن سعادتها بعد حصول ابنتها على الميدالية الذهبية الجديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وأضافت "السلاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أنها رغم عدم القدرة للسفر معها، فإنها كانت تتابع بدقة طوال الوقت أخبارها، وتشعر بالفخر لفوزها بعد التعب والسفر، مشيرة إلى أن فريدة بعد انتهاء دراستها وتخرجها فى الجامعة بولاية كاليفورنيا، ستسمر في العيش هناك.

ولفتت والدة فريدة، إلى أن إدارة الجامعة التي ترغب في بقاء فريدة في الولاية، كما أن المدربة الخاصة بها في كاليفورنيا ساعدت فريدة على ذلك.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

منذ يوم

اجتماع طارئ بـ"الأعلى للإعلام" للتحقيق في شكوى ضد ريهام سعيد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلى يعلن رحيل وليد أزارو والتعاقد مع مهاجم إفريقى جديد

منذ يومين

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

ads

الصور

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

التعليم: "مافيش حاجة اسمها تراكمية أو ثانوية التابلت"

الأهلى يعلن رحيل وليد أزارو والتعاقد مع مهاجم إفريقى جديد

أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)

أيام زمان

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

الصحة

لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

دراسة تكشف وسيلة للوقاية من عدة أنواع للسرطان

انضمام جامعة بنها إلى "الشبكة القومية لأبحاث السرطان"

لا يسبب الإدمان.. ابتكار مخدر جديد من سم العقرب

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد للتحقيق

بعد خفض الفائدة في البنوك.. خبراء يتوقعون 3 سيناريوهات لأموال المدخرين

خناقة شرسة بـ"الفيديوهات".. مرتضى يسب.. ودعبس يهدد.. ونخنوخ: هاخد حقي بالقانون

استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من اتحاد الكرة المصري

منوعات

"عايز مرتب كبير".. تعرف على الطريقة المثالية للتفاوض على راتب

استنفار أمني في بريطانيا بسبب "تمساح مزيف"

زوجان أمريكيان يصطادان أغرب سمكة على الإطلاق

الشيشان تفتتح أضخم وأجمل مسجد في أوروبا

كشكول

"علماء مصر غاضبون".. مقترح بـ11 مطلباً لتحسين مستوى معيشة أعضاء التدريس

"علماء مصر غاضبون".. أساتذة الجامعة يستغيثون بـ"السيسي": مرتباتنا ضئيلة.. وتصحيح الورقة بـ80 قرشاً

عبد الغفار يطالب رؤساء الجامعات الحكومية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية

"بابجي تحت الحصار".. حملات توعية بالمدارس.. واستشاري نفسي: خطوة مهمة

إسلام سياسي

تفكيك عبوتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال غرب كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا

إخوان تونس تعلق على اعتقال المرشح الرئاسي نبيل القروي

"الاستعلامات": السيسي يعرض قضايا إفريقيا والشرق الأوسط بقمة "السبع"


زيت وسكر

“عيش”: شركة كوكاكولا توافق على صرف علاوة اجتماعية للعاملين

الكميات المسموحة بها من فيتامين “هـ” (انفوجراف)

منظمة الصحة العالمية تُثير الجدل بشأن استخدام العبوات البلاستيكية

بالأسماء.. المرشحون من قائمة “أطباء مصر” للتجديد النصفي (صورة)

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. صالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب الثقافي

انطلاق فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" بثقافة المنوفية

"رحلة الصعود والهبوط" رواية جديدة لسعيد سالم

"ترويقة في بيروت" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك