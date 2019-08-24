الإحصاء: 1.5 مليار دولار حركة التجارة بين مصر ودول السوق العربية

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حركة التبادل التجاري بين مصر ودول السوق العربية المشتركة تخطت المليار ونصف المليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، تأثرًا بتحسن حركة الصادرات المصرية إليها مقابل انكماش الواردات من تلك الدول.



ووفقًا لتقرير جهاز الإحصاء، والذي حصلت عليه "الدستور"، فإن صادرات مصر لدول السوق العربية المشتركة حققت نشاطًا محلوظًا، ارتفعت على إثره إلى حدود 1.234 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 971.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بزيادة قدرها 262.7 مليون دولار خلال عام.



وحظيت الأردن بالنصيب الأكبر من الصادرات المصرية لدول السوق العربية المشتركة بنسبة 35% أي ما يقارب نصف المليار دولار، تليها ليبيا بنسبة 25.4% من جملة صادرات مصر لمجموعة دول السوق العربية، بقيمة 314 مليون دولار، ثم اليمن بنسبة 16.2%.