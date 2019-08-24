النقل العام تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على طلب وزارة التنمية المحلية، الإعلان عن حاجتها لشغل رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن العمومية، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل الأتوبيس، ورئيس الإدارة المركزية لشئون التدريب، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات المركزية بهيئة النقل العام بالقاهرة.



وذلك بشرط أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وألا تقل مدة الخبرة عن 17 عام عملًا بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة، وقضاء مدة بينية قدرها (سنة) في وظيفة من درجة مدير عام للمتقدم من داخل الهيئة.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 23-09-2019، وتقدم بمقر الأمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة –امتداد شارع رمسيس الجبل الأحمر – مدينة ر، مرفقًا المستندات الآتية:



أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفى – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي) وكذا عدد (6) صور شخصية.