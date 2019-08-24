محمد كامل: معرض "إيجى هيلث" يغطى 8 تخصصات طبية

قال محمد كامل، رئيس الشركة المنظمة لمعرض مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، إن المؤتمر يهدف إلى وضع استراتيجية النهوض بالقطاع الطبى، والركيزة الأساسية للدفع قدمًا نحو تحقيق الأهداف الصحية من خلال طرح أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في التخصصات الطبية المختلفة، بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء.



وأكد تعاون إدارة الخدمات الطبية والأكاديمية الطبية العسكرية لإنجاح المؤتمر ومعرض إيجي هيلث، ووضع المؤتمر والمعرض على الأجندة الدولية من أول دورة.



وأوضح أن فكرة المؤتمر والمعرض جاءت من خلال متابعة دراسة جيدة للمؤتمرات والمعارض الدولية التي تقام على مستوى العالم، ودراسة نقاط القوة والضعف لكل معرض ومؤتمر يقام، وعلى ضوء البنية التحتية التي أسست في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ساعدت كثيرًا في تنفيذ ما يسعى إليه من جهة وتشجيعًا لإقامة المشروعات التي تفيد مصر.



وأشار إلى أن المؤتمر يغطي 8 تخصصات سيعرض كل ما هو جديد فيها على مستوى العالم، وهي "المعامل، طب الأسنان، الأشعة، الجهاز الهضمي، جراحة المخ والأعصاب، التخدير، طب الأطفال، الأورام".



وأوضح أنه سيتم تبادل التجارب والأفكار والابتكارات العلمية والخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، منه إتاحة التكنولوجيا العالمية، والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية والسعي المستمر لمواكبة أفضل التطورات التي يشهدها القطاع الطبي على المستوى العالمي.