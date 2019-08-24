تجديد حبس المتهمين بحرق "محامي أبو كبير"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبوكبير، السبت، تجديد حبس المتهمين بحرق محامي بمدينة أبو كبير أثناء تدخله لفض مشاجرة بمنزل جاره، ومحاولته منع بلطجية من حرق المنزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكان مركز شرطة أبو كبير قد تلقى بلاغًا يفيد بإشعال 4 من البلطجية النار في "ن. م" محامى، مقيم بقرية طوخ بدائرة مركز أبو كبير، وذلك بعد محاولته التدخل لمنعهم من حرق منزل مجاور.



واستغاثت نجلة المجني عليه "م. ن" برجال الشرطة لسرعة ضبط المتهمين، وحصول والدها على حقه، مؤكدة أن 4 من البلطجية كانوا على خلاف مع أحد جيران المجني عليه، وتهجموا على منزله وحاولوا حرقه، فحاول المحامي منعهم فتعدوا عليه بالألفاظ النابية، وهددوه بحرقه إن لم يبتعد ويكف عن التدخل، لكن المحامى صمم على منعهم من حرق المنزل، فتعدى عليه البلطجية، وسكبت زوجة أحد البلطجية البنزين على المجني عليه وأضرموا النيران به وفروا هاربين.



وتبين نشوب مشادة كلامية بين جيران المجني عليه و4 متهمين، شقيقين وزوجتيهما، فسكبت زوجة أحد المتهمين البنزين على المحامى وأضرموا النيران في جسده، لإصراره على التدخل لفض المشاجرة، وقد أصيب بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة بالذراع اليسرى ومناطق من الصدر والساق، وتم نقله إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج.



تم تحرير المحضر رقم 12759 لسنة 2019 جنح أبوكبير، وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.