منتخب مصر للناشئين يفوز على نظيره المكسيكى للكرة الطائرة بتونس

فاز المنتخب المصري للناشئين للكرة الطائرة على نظيره المكسيكي، اليوم السبت، بثلاثة أشواط نظيفة، في بطولة العالم تحت 19 سنة المقامة حاليًا في تونس، ليتصدر بذلك المجموعة الثالثة ويتأهل للدور الـ16.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 23-25 و23-25 و21-25.



وكان المنتخب الوطني قد فاز على المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات اليابان والأرجنتين والمكسيك، ثم فاز على الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كما حقق فوزًا على اليابان، أمس الجمعة، من خلال ثلاثة أشواط مقابل شوطين.