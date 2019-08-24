حظك اليوم.. برج الأسد السبت 24 أغسطس 2019
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:42 م
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت 24 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الأسد، قالت:
مهنيًا: نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة حظ صائبة من جانبك.
عاطفيًا: الشريك هو أكثر المهتمين بوضعك، فاستمع إلى نصيحته بانتظار تخطي هذه المرحلة.
صحيًا: جدد نشاطك وشجع العائلة للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيها.
مهنيًا: نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة حظ صائبة من جانبك.
عاطفيًا: الشريك هو أكثر المهتمين بوضعك، فاستمع إلى نصيحته بانتظار تخطي هذه المرحلة.
صحيًا: جدد نشاطك وشجع العائلة للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيها.