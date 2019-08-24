برلماني: تخفيض سعر الفائدة يطور العمل بقطاعات الاقتصاد

أكد النائب سامي رمضان، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1.5% يعد خطوة إيجابية مهمة فى الحياة الاقتصادية، فهو أحد القرارات المهمة فى العملية الاقتصادية، حيث يؤدى إلى فتح آفاق الاستثمار ويساعد على تطوير العمل فى كثير من القطاعات الاقتصادية وتنمية عوائدها.



وأضاف النائب سامى رمضان، أن النجاح الذى تم فى الإصلاح الاقتصادى أسهم فى توفير مناخ استثمارى مشجع على جذب استثمارات فى جوانب كثيرة، وأن أصحاب الودائع قد يتوجهون إلى فتح فرص استثمارية تساعد على حركة النمو الاقتصادى.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح الاقتصاد المصري فى النمو والتقدم ساعد على خلق آليات وعناصر مشجعة للاستثمار.



وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري، قررت فى اجتماعهـا الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.