السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

"شيوخ المصايف".. الدستور «نيوز ليتر 51» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
طباعة
أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 51 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

"شيوخ المصايف" هو عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، وذلك بعد اللغط الذى طال وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي، بعدما تناقلت منصات السوشيال ميديا أخباراً تفيد بأن الأوقاف ترسل قوافل دعوية للمنتجعات والمصايف – ونحن هنا نعتبر هذا القرار لا مشكلة به بل ويجب الوصول للجميع على المقاهي والمصايف والشوارع لنشر التسامح وفهم الاسلام الصحيح.


لكن وزارة الأوقاف أصدرت بياناً كشف فيه المتحدث باسم وزارة الاوقاف عن سبب إطلاق قوافل دعوية إلى الساحل الشمالى، أن القوافل الهدف منها تغطية عجز الأئمة في المناطق الحدودية، وليس لها علاقة بالمصايف أو المنتجعات والشواطئ، مشيرا إلى أن هناك احتياج فعلي لمثل هذه القوافل، حيث يتم تسييرها طوال العام وليس في الصيف فقط. 

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟
27 مشروع قومى فى التعليم العالى والبحث العلمي.. نريد أن نعرفهم؟

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال مشاركته في عيد العلم،  بعضا من انجازات الوزارة على مدار العام الماضي، وذكر أنه تم إنشاء أكثرَ من 27 (سبعةٍ وعشرينَ) مشروعًا قوميًا فى التعليم العالى والبحث العلمي، لتحقيقِ أهدافٍ استراتيجيةِ مصرَ 2030، لكن لم يفصح عن تفاصيل تلك المشرعات وأهميتها.

مدينة الشمس.. قصة شراكة حكومية وخاصة تحولت لقلب العاصمة السياحية
أشار المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس، إلى "عاصمة السياحة" وهي من المشروعات العملاقة التي ستجعل من مصر "عاصمة السياحة بالعالم" – حسبما قال. وحجم استثمارات مشروع "مدينة الشمس" جنوب مدينة 6 أكتوبر، متوقع أن يزيد عن 4 مليارات جنيه , موضحا , وتعتبر عاصمة مصر السياحية في المستقبل، حيث أنها تبعد دقائق عن "مطار سفنكس الجديد" غرب القاهرة، وأنها تطل مباشرة على الأهرامات، وأنها اول مشروع سياحي لتنمية هضبة الأهرام، ويبعد موقع مدينة الشمس 4 كم عن المتحف المصري الجديد.

ويتكون المشروع من "3 فنادق عالمية كبرى، ومول تجاري كبير، ومركز أعمال، ومنطقة ترفيهية، وجزء سكني"، ومع تطوير هضبة الأهرام والمتحف الكبير ستكون مدينة أكتوبر هي المكان المفضل للسائحين، كما أن الهيئة ستوفي حقها مقابل الأرض، حصة عينية من المشروع، حال إتمامه, وأشارإلى أن الدراسة المالية قامت بوضع بعض الأسس عن إمكانية حساب التكلفة، تتمثل في قيام الهيئة بتقديم أرض المشروع بمساحة 12 فدانا (50400 مترا) بسعر (6150جنيه للمتر) بإجمالى مبلغ (309,9 مليون جنيه)، بمقابل حق انتفاع 3% سنوياً من قيمة الأرض (يزداد بنسبة 5% سنوياً) 

معركة "الغاز والسولار" .. المهمة المستحيلة
كيف ستحول الحكومة ربع مليون مركبة فى شوارع مصر للعمل بالطاقة النظيفة؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة للميكروباصات والميني باصات؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يُكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.

‎وحضر الاجتماع المهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس وائل عمّار، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، وعدد من رؤساء وممثلي أبرز الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات بمصر.

‎وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تُسارع الخطى نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي، وبخاصة السولار، مضيفا أنه من أجل تعظيم منافع هذا التحرك، فإن الحكومة تسعى لاستثمار هذا التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز في تعميق التصنيع المحلي؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية.

‎وأشار رئيس الوزراء إلى وجود 240 ألف مركبة (ميكروباص- ميني باص – أتوبيس ) تعمل بالسولار، من بينها 88 ألف مركبة متقادمة، تجاوز عمرها 20 سنة، في الوقت الذي لا نزال ننتج ميكروباصات ومينى باصات جديدة تعمل بالسولار، مٌضيفاً: "هذا أمر غير منطقي في ظل ما نملكه من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي".

فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكي.

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]'

ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

المونوريل: قطار معلق لأول مرة في مصر.. يسحب البساط من السيارات الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

قصة غضب محمد رمضان فى حفله بالساحل الشمالى

منذ يوم

اجتماع طارئ بـ"الأعلى للإعلام" للتحقيق في شكوى ضد ريهام سعيد

منذ حوالي 4 ساعات

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

ads

الصور

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

التعليم: "مافيش حاجة اسمها تراكمية أو ثانوية التابلت"

الأهلى يعلن رحيل وليد أزارو والتعاقد مع مهاجم إفريقى جديد

أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)

أيام زمان

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

الصحة

لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

دراسة تكشف وسيلة للوقاية من عدة أنواع للسرطان

انضمام جامعة بنها إلى "الشبكة القومية لأبحاث السرطان"

لا يسبب الإدمان.. ابتكار مخدر جديد من سم العقرب

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد للتحقيق

بعد خفض الفائدة في البنوك.. خبراء يتوقعون 3 سيناريوهات لأموال المدخرين

خناقة شرسة بـ"الفيديوهات".. مرتضى يسب.. ودعبس يهدد.. ونخنوخ: هاخد حقي بالقانون

استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من اتحاد الكرة المصري

منوعات

"عايز مرتب كبير".. تعرف على الطريقة المثالية للتفاوض على راتب

استنفار أمني في بريطانيا بسبب "تمساح مزيف"

زوجان أمريكيان يصطادان أغرب سمكة على الإطلاق

الشيشان تفتتح أضخم وأجمل مسجد في أوروبا

كشكول

"علماء مصر غاضبون".. مقترح بـ11 مطلباً لتحسين مستوى معيشة أعضاء التدريس

"علماء مصر غاضبون".. أساتذة الجامعة يستغيثون بـ"السيسي": مرتباتنا ضئيلة.. وتصحيح الورقة بـ80 قرشاً

عبد الغفار يطالب رؤساء الجامعات الحكومية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية

"بابجي تحت الحصار".. حملات توعية بالمدارس.. واستشاري نفسي: خطوة مهمة

إسلام سياسي

تفكيك عبوتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال غرب كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا

إخوان تونس تعلق على اعتقال المرشح الرئاسي نبيل القروي

"الاستعلامات": السيسي يعرض قضايا إفريقيا والشرق الأوسط بقمة "السبع"


زيت وسكر

“عيش”: شركة كوكاكولا توافق على صرف علاوة اجتماعية للعاملين

الكميات المسموحة بها من فيتامين “هـ” (انفوجراف)

منظمة الصحة العالمية تُثير الجدل بشأن استخدام العبوات البلاستيكية

بالأسماء.. المرشحون من قائمة “أطباء مصر” للتجديد النصفي (صورة)

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. صالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب الثقافي

انطلاق فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" بثقافة المنوفية

"رحلة الصعود والهبوط" رواية جديدة لسعيد سالم

"ترويقة في بيروت" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك