"شيوخ المصايف".. الدستور «نيوز ليتر 51» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 51 من «الدستور Newsletter » لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





"شيوخ المصايف" هو عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، وذلك بعد اللغط الذى طال وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي، بعدما تناقلت منصات السوشيال ميديا أخباراً تفيد بأن الأوقاف ترسل قوافل دعوية للمنتجعات والمصايف – ونحن هنا نعتبر هذا القرار لا مشكلة به بل ويجب الوصول للجميع على المقاهي والمصايف والشوارع لنشر التسامح وفهم الاسلام الصحيح.









لكن وزارة الأوقاف أصدرت بياناً كشف فيه المتحدث باسم وزارة الاوقاف عن سبب إطلاق قوافل دعوية إلى الساحل الشمالى، أن القوافل الهدف منها تغطية عجز الأئمة في المناطق الحدودية، وليس لها علاقة بالمصايف أو المنتجعات والشواطئ، مشيرا إلى أن هناك احتياج فعلي لمثل هذه القوافل، حيث يتم تسييرها طوال العام وليس في الصيف فقط.





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

27 مشروع قومى فى التعليم العالى والبحث العلمي.. نريد أن نعرفهم؟





عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال مشاركته في عيد العلم، بعضا من انجازات الوزارة على مدار العام الماضي، وذكر أنه تم إنشاء أكثرَ من 27 (سبعةٍ وعشرينَ) مشروعًا قوميًا فى التعليم العالى والبحث العلمي، لتحقيقِ أهدافٍ استراتيجيةِ مصرَ 2030، لكن لم يفصح عن تفاصيل تلك المشرعات وأهميتها.





مدينة الشمس.. قصة شراكة حكومية وخاصة تحولت لقلب العاصمة السياحية

أشار المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء هاني يونس، إلى "عاصمة السياحة" وهي من المشروعات العملاقة التي ستجعل من مصر "عاصمة السياحة بالعالم" – حسبما قال. وحجم استثمارات مشروع "مدينة الشمس" جنوب مدينة 6 أكتوبر، متوقع أن يزيد عن 4 مليارات جنيه , موضحا , وتعتبر عاصمة مصر السياحية في المستقبل، حيث أنها تبعد دقائق عن "مطار سفنكس الجديد" غرب القاهرة، وأنها تطل مباشرة على الأهرامات، وأنها اول مشروع سياحي لتنمية هضبة الأهرام، ويبعد موقع مدينة الشمس 4 كم عن المتحف المصري الجديد.





ويتكون المشروع من "3 فنادق عالمية كبرى، ومول تجاري كبير، ومركز أعمال، ومنطقة ترفيهية، وجزء سكني"، ومع تطوير هضبة الأهرام والمتحف الكبير ستكون مدينة أكتوبر هي المكان المفضل للسائحين، كما أن الهيئة ستوفي حقها مقابل الأرض، حصة عينية من المشروع، حال إتمامه, وأشارإلى أن الدراسة المالية قامت بوضع بعض الأسس عن إمكانية حساب التكلفة، تتمثل في قيام الهيئة بتقديم أرض المشروع بمساحة 12 فدانا (50400 مترا) بسعر (6150جنيه للمتر) بإجمالى مبلغ (309,9 مليون جنيه)، بمقابل حق انتفاع 3% سنوياً من قيمة الأرض (يزداد بنسبة 5% سنوياً)





معركة "الغاز والسولار" .. المهمة المستحيلة

كيف ستحول الحكومة ربع مليون مركبة فى شوارع مصر للعمل بالطاقة النظيفة؟





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة للميكروباصات والميني باصات؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يُكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.





‎وحضر الاجتماع المهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس وائل عمّار، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، وعدد من رؤساء وممثلي أبرز الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات بمصر.





‎وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تُسارع الخطى نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي، وبخاصة السولار، مضيفا أنه من أجل تعظيم منافع هذا التحرك، فإن الحكومة تسعى لاستثمار هذا التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز في تعميق التصنيع المحلي؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية.





‎وأشار رئيس الوزراء إلى وجود 240 ألف مركبة (ميكروباص- ميني باص – أتوبيس ) تعمل بالسولار، من بينها 88 ألف مركبة متقادمة، تجاوز عمرها 20 سنة، في الوقت الذي لا نزال ننتج ميكروباصات ومينى باصات جديدة تعمل بالسولار، مٌضيفاً: "هذا أمر غير منطقي في ظل ما نملكه من احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي".





فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم – أمينة زكي.



