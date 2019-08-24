الأنبا أنجيلوس يسيم 11 شماسًا جديدًا بكنيسة مار مرقس شبرا

ترأس الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، صباح اليوم صلوات القداس الإلهي، بكنيسة العبور.



كما شارك نيافته في مؤتمر روحي لإعداد خدام كنيسة مارمرقس بشبرا في لكنيسة بالعبور، وخلالها قام نيافته بالصلاة معهم قداس اليوم ورسامة ١١ شماسًا برتبة ابسلطس كتشجيع أن كل خادم يجب أن يكون خادم المذبح أولا.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الجاري بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية التي تنظم خلاله جميع الكنائس احتفالات سنوية.