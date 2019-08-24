رئيس الوفد: زعامة سعد زغلول تجلت في شعب حُر أبي أصيل

قال رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن الشعب المصري هو من كلف سعد باشا زغلول بتحقيق الاستقلال التام للوطن بعد أن جمعوا له 3 ملايين توكيل باسم زعيم الأمة من جميع محافظات مصر في وقت كان سكان مصر 11 مليونا، ليكون هو المتحدث الرسمي باسم الشعب المصري العظيم، مشيرا إلى أن هذه هي الحقيقة تجلت في شعب حر أبي أصيل وزعامة وطنية حقيقية.



وأضاف رئيس الوفد خلال كلمته التي ألقاها أمام ضريح سعد باشا زغلول بمناسبة إحياء ذكري زعماء الوفد الثلاثة اليوم السبت، أن حزب الوفد ولد من رحم ثورة 1919 حاملًا ذات المبادئ وذات القيم الوطنية التي تقوم على وضع مصلحة الدولة المصرية في المقدمة وحماية التراب الوطني وحماية الإرادة الوطنية، وكل هذه هي مبادئ وقيم الوفد التي أرخ لها المُؤرخون وحار الكثير في أن يصلوا إلي تحليل الحقيقة لهذه الثورة التي تمثل كفاح شعب وإرادة أمة وقيادة زعيم.