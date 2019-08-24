رواية "جسر الديجيتال" تمزج الخيال العلمي بتقنيات الكمبيوتر

صدرت عن دار الشروق، رواية "جسر الديجيتال" من أدب اليافعة والناشئين، للكاتب ميشيل حنا، وتدور أحداثها في أجواء يمتزج فيها الخيال العلمي بالتفاصيل التقنية لعوالم الكمبيوتر والإنترنت.



بطل الرواية هو هيثم، فتى في الثالثة عشرة من عمرہ، يتعرض لمجموعة كبيرة من الأحداث الغريبة، ما بين ديدان تهاجم غرفته ليلا، وصديق يختفي داخل جهاز الكمبيوتر، ووجه مرعب يطارده في كل مكان، ويكون عليه أن يعتمد على نفسه لحل هذہ المعضلات العجيبة.



ومن الرواية: "بدأ هذا الأمر منذ ثلاثة أيام، عندما فتحت رسالة جاءتني بالبريد الإلكتروني من عنوان لا أعرفه، ولم يكن بها سوى صورة لهذا الوجه: رأس كبير وعينان حمراوان يسيل منهما الدم، ولسان مشقوق كالأفاعي، وجلد متغضن، وأنف مدبب، وأسنان حادة كالخناجر، وشعر ثائر غجريّ. وكانت تحت الصورة كلمة طويلة بحروف لاتينية لم أستطع أن أقرأها. شعرت بالفزع عندما رأيت الصورة. ليس قلبي رهيفا كما قد تظنون، لكن الوجه كان كئيبا ومقبضا بشكل لا يصدق، خاصة عينيه الداميتين اللتين كانتا بلا بؤبؤ".



وميشيل حنا؛ كاتب مصري، يكتب المقال والقصة القصيرة والقصة المصورة والسيناريو، له أكثر من خمسة عشر كتابا في مجالات مختلفة. حصل على العديد من الجوائز في مجالي القصة القصيرة والتصوير الفوتوغرافي.