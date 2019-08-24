السبت 24 أغسطس 2019 الموافق 23 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

مدبولى لمقاولى العلمين: "لازم نموّت نفسنا فى الشغل علشان خاطر مصر"

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:40 م
اجتماع مدبولي مع
اجتماع مدبولي مع مقاولي العلمين
محمد إبراهيم
طباعة
◄رئيس الوزراء لمسئولى شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة.. لا توجد أي دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد وبهذه الاستثمارات الضخمة.. ويجب أن تغتنموا هذه الفرصة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، برؤساء ومسئولي شركات المقاولات العاملة في مدينة العلمين الجديدة، والمكتب الاستشاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع أبراج المنطقة الشاطئية، والمشروعات السكنية المختلفة، وباقى المشروعات.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتشديد على ضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات لجميع الأبراج الخارجية واجهاتها في 30 يونيو المقبل، طالبًا من جميع الشركات التوقيع على التزام بذلك، لعدم التعرض للغرامات التي سيتم توقيعها على أي شركة تُخالف ذلك.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بالانتهاء من كل أعمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية، بحيث تكون على أعلى مستوى من الجودة، وبحيث تُظهر شكلا جماليًا وحضاريًا للمنطقة.

وخلال حديثه مع رؤساء شركات المقاولات، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لا توجد أي دولة فى المنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة، مجددًا التأكيد على ضرورة أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة المتاحة لديها وتؤكد جدارتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات المطلوبة منها بمستوى فائق من الجودة، مع التزامها بالتوقيتات والجداول الزمنية للتنفيذ، لأن ذلك سيفتح لها مجالات أوسع للعمل من جانب الحكومة، وهذا ما يحدث بالفعل، منتهيًا إلى القول بإننا نقوم بتنفيذ ملحمة عظيمة من البناء والتعمير في ربوع الوطن، ويجب أن نكون جميعًا على قدر هذه المسئولية المُلقاة على عاتقنا، قائلًا: " لازم كلنا نموّت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا".

وأضاف رئيس الوزراء: نحن نقدم مصر للعالم في ثوب جديد، لأن هذه مرحلة تاريخية في انطلاقة الدولة لتثبت من خلالها للعالم أجمع أن مصر تستطيع بأبنائها وبعزيمة شبابها المخلصين أن تحقق إنجازات عظيمة في كل المجالات بصورة مُبهرة.

من ناحيته، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، استعداده التام لتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات ورصف الطرق، قائلًا: " مكتبي وتليفوني مفتوحان على مدار الساعة لحل أي مشكلة"، منوها لاستعداد الوزارة لصرف المستحقات المالية لجميع شركات المقاولات.

كما نوّه وزير الإسكان إلى أن حجم المشروعات المقبلة أكبر من تلك التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى أن الشركات الملتزمة التي ستنجح في تحقيق إنجازات ملموسة بمستوى فائق من جودة التنفيذ وسرعة الأداء وفاعليته سيكون لها نصيب في المشروعات الجديدة.

من جهة ثانية، استعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك استعدادات تُجرى حاليًا لافتتاح بعض المباني في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم افتتاح مبانٍ أخرى عقب ذلك في ديسمبر المقبل، وهناك مرحلة أخرى لاحقة سيتم افتتاح مبانيها في 2020.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ المرافق والبنية الأساسية بالمدينة والوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بها، مطالبًا بالإسراع في معدلات الأداء والتنفيذ، وسرعة طرح الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها لتناسب مختلف شرائح وفئات الدخل.

من جانبهم، أكد مسئولو شركات المقاولات، أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ كل أعمال الإنشاءات ورصف الطرق المطلوبة بالكفاءة والجودة المطلوبة، مُبدين حرصهم على الانتهاء منها في أسرع وقت.

وعقب الانتهاء من اجتماعه مع مسئولي المكتب الاستشاري وشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة؛ لمراجعة موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع، وكذا آخر مستجدات أعمال محطات الصرف الصحي التي تم تحويلها إلى نظام المعالجة الثلاثية، والتي يبلغ عددها 52 محطة.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يسحب الأعمال من شركة مقاولات بالعلمين الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء يتابع خطة طرح الأراضى والوحدات السكنية للحجز

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

منذ حوالي 7 ساعات

قصة غضب محمد رمضان فى حفله بالساحل الشمالى

منذ يوم

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو.. إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

ads

الصور

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

image description

"زفتى أفضل برجالها" تواصل أعمال تنظيف المدينة (صور)

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

رصد إشارات متكررة آتية إلى الأرض من مجرّة أخرى

التعليم: "مافيش حاجة اسمها تراكمية أو ثانوية التابلت"

الأهلى يعلن رحيل وليد أزارو والتعاقد مع مهاجم إفريقى جديد

أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)

أيام زمان

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

توفيق الدقن أصيب بالسكر بسبب دور حلم به وحرمته منه الفنانة صباح

الصحة

انضمام جامعة بنها إلى "الشبكة القومية لأبحاث السرطان"

لا يسبب الإدمان.. ابتكار مخدر جديد من سم العقرب

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء

آمال جديدة فى القضاء على الملاريا

الرئيس نيوز

"هنبدأ بدري 10 أيام".. الدراسة لصفوف التعليم الجديد في 11 سبتمبر

آخر كلام| طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي "نقل".. وليس "تراكمي"

بلتون: تذبذب محدود في سعر الصرف بعد خفض الفائدة.. وانتعاش للقطاع الاستثماري

تونس.. بعد معلومات استخبارتية.. إخضاع نجل السبسي للتفتيش

منوعات

زوجان أمريكيان يصطادان أغرب سمكة على الإطلاق

الشيشان تفتتح أضخم وأجمل مسجد في أوروبا

اكتشاف مثير على كويكب يحمل أسرارًا عن الأرض

فيديو.. روسى ينجو من الموت بعد صعق كهربائي بقوة 6 آلاف فولت

كشكول

9 سبتمبر.. وفد فنلندي يطلع على التجربة المصرية في التعليم

"شوقي": مؤتمر صحفي لبحث مشكلات أبناؤنا بالخارج

وزير التعليم: مفيش امتحانات ورقية للأول والثاني الثانوي

شوقي عن قضية "التراكمية": التعليم صاحبة الحكم مع احترامنا للقضاء

إسلام سياسي

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبي محمد" في أوروبا

إخوان تونس تعلق علي اعتقال المرشح الرئاسي نبيل القروي

إخوانية منشقة: مبايعة الجماعة خرافة عمياء.. والقيادات فاشلة رعناء

"الاستعلامات": السيسي يعرض قضايا إفريقيا والشرق الأوسط بقمة "السبع"


زيت وسكر

ابتكار طريقة جديدة للوقاية من الأورام السرطانية

الإعلان عن 150 فرصة عمل بالبحر الأحمر

“القوى العاملة” تفتتح مقر متعدد الأنشطة للتشغيل بالإسماعيلية

“القوى العاملة” تسلم 20 عقد لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية في هذا الموعد

مقالات الرأي
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
سيد عبدالقادر
الأيادى المرتعشة
د.كريمة الحفناوى
المسرح وقضايا المرأة
المزيد
ads

الثقافة

"ترويقة في بيروت" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

رواية "جسر الديجيتال" تمزج الخيال العلمي بتقنيات الكمبيوتر

إسلام بيؤمي: مبيعات أول أيام معرض مطروح تخطت ألف كتاب

"كيف نصنع قادة المستقبل" بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك