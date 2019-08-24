ماذا تستفيد مصر من المشاركة بقمة الدول الصناعية السبع؟

تحظى قمة الدول الصناعية السبع الكبرى باهتمام عالمي ودولي عالي؛ لما لها من دور كبير في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الهامة لدول الـg7، وللمشاركة المصرية في هذه القمة فوائد متعددة وانعكاسات اقتصادية هائلة، نعرضها لكم في هذا التقرير:



- تبرز القمة مصر كدولة أفريقية رائدة اقتصاديا، خاصة بعد نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يروج للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.



- تمثل مشاركة مصر انعكاسا واضحًا لأهمية مصر واقتصادها، استنادًا إلى مجموعة من التقارير العالمية الصادرة من المنظمات المختلفة، والتي تتوقع أن تكون مصر سابع أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول 2030، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية واكتشافات الطاقة.



- لما تقتصر مشاركة مصر على تمثيل نفسها فقط، بل أنها أيضًا تمثل أفريقيا، وذلك بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي.



- مصر البوابة الرئيسية للاستثمار في أفريقيا، والتي تتيح لمصر تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من القمة، حيث تمثل دول القمة 39 بالمئة من الاقتصاد العالمي و60 بالمئة من التجارة العالمية.



- تتركز الأهداف المشتركة بين الدول السبع وأفريقيا، في رغبة مجموعة دول السبع في تحقيق التنمية في أفريقيا، وزيادة الاستثمارات، وإنقاذ أكثر من 500 مليون مواطن من الفقر والجوع.