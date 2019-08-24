سولشاير يستبعد سانشيز من قائمة اليونايتد أمام كريستال بالاس

قرر مدرب نادي مانشستر يونايتد السيد جونار أولي سولشاير استبعاد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من قائمة الفريق التي ستواجه كريستال بالاس.



وذكرت تقارير صُحفية بأن النادي الإنجليزي قريب من الوصول لاتفاق لإعارة لاعبه إلى إنتر ميلان مع وجود بند لشراءه في نهاية الموسم.



ويعتبر إبعاد سانشيز إشارة أخرى واضحة على اقتراب خروجه من نادي ملعب الأولد ترافورد بعد أن قرر المدير الفني جونار أولي سولشاير عدم تواجده ضمن خياراته لمباراة اليوم.



ويغيب أيضًا عن خيارات سولشاير كلًا من ماتيو دارميان، فيل جونز، كريس سمولينج، ماركوس روخو وفريد.



وتنطلق المباراة ضد كريستال بالاس في الساعة الرابعة عصرًا وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيكون الشياطين الحُمر مطالبين بتحقيق الانتصار للتعافي بعد التعثر الأخير بالتعادل مع وولفرهامبتون خارج ميدانه.