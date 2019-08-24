توتنهام: لن نقبل أى عرض أقل من 55 مليونًا للتعاقد مع إريكسن

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، عن تحديد إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سعر النجم الدنماركي المتألق كريستيان إريكسن في حال إصراره على الرحيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ولا يزال لاعب خط وسط توتنهام كريستيان إريكسن متمسكًا بالرحيل عن الفريق، حيث رفض عرضًا جديدًا من السبيرز لتمديد عقده الذي ينتهي بعد عام.



وكان كريستيان إريكسن قد صرح علنًا برغبته في خوض تحدٍ جديد، وكان طوال هذا الصيف مرتبطًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في حال رحيل بول بوغبا إلى ريال مدريد، كما كان يعتبر خطة بديلة للأخير في حال فشل التوقيع مع لاعب خط الوسط الفرنسي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النادي اللندني توتنهام هوتسبير لن يقبل أي عرض أقل من 55 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، وهو ما تعتبره الأندية سعرًا مبالغًا نظرًا لتبقى عام واحد فقط في عقده.



وذكرت أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يحاول بكل ما يملك منع كريستيان إريكسن من مغادرة القلعة اللندنية، خاصة مع اهتمام أندية كبرى في أوروبا لضمه، مثل الثلاثي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الإيطالي.