العراق: تفجير بابل أسفر عن إصابة 8 أشخاص فقط

أكدت قيادة عمليات الفرات الأوسط بالعراق، اليوم السبت، أن تفجير المسيب أسفر عن إصابة 8 أشخاص فقط.



وقالت القيادة- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- إن "بعض القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية تناقلت أنباء عن وصول حصيلة الانفجار الذي وقع، أمس، بمحافظة بابل، قضاء المسيب، إلى أعداد كبيرة تصل إلى 39 جريحا"، موضحة أن هذه الأعداد غير صحيحة.



وأضافت: "إن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة نارية بالقرب من حسينية أهالي المسيب، وأدى الانفجار إلى إصابة مجموعة من المواطنين يبلغ عددهم 8 بإصابات مختلفة، وحدوث أضرار مادية في بعض المحلات التجارية وبعض العجلات العائدة إلى المواطنين".



وناشدت قيادة عمليات الفرات الأوسط بالعراق وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في الأخبار التي يتم تداولها.