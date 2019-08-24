ضبط تاجر بحوزته 3940 علبة سجائر مهربة جمركيًا

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من القبض على تاجر بحوزته 3940 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بالشروق، وحرر محضر بالواقعة.



ونجح ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، من ضبط "أشرف. م"، 39 سنة، تاجر، أثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته 195 خرطوشة سجائر، 199 خرطوشة سجائر، بإجمالى 3940 علبة سجائر، وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، مبلغ مالي 36 ألف جنيه.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.