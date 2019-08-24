أبرزها مكافحة الإرهاب.. ملفات السيسى فى فرنسا واليابان والكويت

جولة خارجية استثنائية يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل من فرنسا واليابان والكويت، التي بدأها اليوم السبت، بزيارة مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى حضور مؤتمر التنمية الإفريقية في طوكيو، وإجراء زيارة مرتقبة إلى الكويت، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز الملفات المقرر طرحها خلال الزيارات الثلاث.



"قمة مجموعة السبع"

تنطلق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، على مدى ثلاثة أيام من الفترة 24 إلى 26 أغسطس الجارى، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ممثلًا لمصر والاتحاد الإفريقي، وذلك بعد دعوة مصر لحضور القمة.



ومن المقرر أن يستعرض القادة الأفارقة، وفي مقدمتهم الرئيس السيسي، أبرز الأولويات والتحديات التي تواجه القارة السمراء.



ويعد الأمن ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية والتطرف العنيف، من أهم القضايا المدرجة على قائمة أولويات قمة بياريتز، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة منظمات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.



كما تناقش القمة ملف مكافحة أوجه عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، حيث وضعت القمة أهدافًا لدعم المساواة من خلال تعزيز الدبلوماسية النسائية، ومحاربة العنف الجنسى، وضمان ودعم المرأة للوصول إلى التعليم، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة خاصة في إفريقيا.



وتولى القمة، أهمية بناء الثقة الرقمية باعتبار التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من اقتصاديات ومجتمعات الدول الأعضاء.



كما تبحث القمة سبل الحفاظ على نظام مالي دولي قوي ومرن في مواجهة المخاطر المتزايدة، ودعم الحوكمة المالية العالمية.



ويحمل الرئيس السيسي إلى القمة "ملف التنمية والشراكة مع إفريقيا"، وتشجيع الاستثمارات إلى إفريقيا في مجالات البنية الأساسية والطاقة وغيرها، فضلًا عن التنسيق بشأن القضايا السياسية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا والعالم.



"تيكاد 7"

ومن فرنسا إلى اليابان، حيث يشارك الرئيس السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري.



وفي رسالة للرئيس السيسي، بمناسبة انعقاد القمة، أعرب عن تطلعه إلى مساهمة اجتماعات مؤتمر طوكيو وشركاء إفريقيا الاستراتيجيين الآخرين، في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية في القارة.



وتتناول القمة مناقشة أجندة إفريقيا 2063، إذ أكد الرئيس السيسي، في رسالته، أن تبني أجندة إفريقيا 2063 وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعدان بمثابة حجر الزاوية للمساعي الإفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي، بالإضافة إلى أولوية مشروعات التنمية بإفريقيا التي ستساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء.



وتشمل أجندة المؤتمر كل ما له علاقة بآفاق التنمية سواء كانت بشرية أو اقتصادية أو تنموية أو مالية أو اجتماعية أو صحية، بالإضافة إلى الاعتناء بقضايا البنى التحتية وتطوير المدن وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ونقل التكنولوجيا والعمل المالي والمصرفي وعملية تطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



"زيارة الكويت"

ويختتم الرئيس السيسي، جولته الخارجية بزيارة مرتقبة إلى الكويت نهاية أغسطس الجاري، فيما أشادت الصحف الكويتية بأهمية هذه الزيارة، إذ تعد الكويت بالنسبة إلى مصر بلدًا مهمًا ومحوريًا في منطقة الخليج، كما أن الكويت تحتضن جالية مصرية كبيرة، يصل عددها إلى أكثر من 600 ألف مواطن، تسهم في عملية التنمية بها منذ ما قبل الاستقلال.



وقالت مصادر لصحيفة "قبس" الكويتية، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة لاعتبارات عدة؛ أهمها العلاقات التاريخية بين البلدين ووزن مصر الإقليمي والدولي، فضلًا عن التطورات المتلاحقة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من التواصل والتشاور بين القيادتين لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.



وأضافت، أنه من المتوقع أن تكون الملفات الإقليمية الملتهبة حاضرة بقوة خلال المباحثات الثنائية التي ستشمل كذلك، مجالات التعاون الثنائي، لا سيما العلاقات الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى العلاقات في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك.