توسك: أسباب عدم دعوة روسيا لحضور القمة في 2014 لا تزال سارية

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، قبيل انعقاد "قمة مجموعة السبع " - التي تستضيفها فرنسا - إن هناك أيضا التهديد المتعلق بانتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن رفض الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران من قبل الولايات المتحدة لم يسفر عن أية نتائج إيجابية، وأن الانقسام في العالم الغربي فيما يتعلق بهذه القضية سيعمل في صالح إيران، بالإضافة إلى الصين وروسيا، مشددا على ضرورة أن يبذل قادة مجموعة السبع جهدا لإيجاد لغة مشتركة حول هذه النقطة.



ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما اقترح خلال تواجده في كندا العام الماضي إعادة دعوة روسيا لحضور قمة الدول السبع الكبرى قال إن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم "تم تبريره بشكل جزئي، ويتعين قبول هذه الحقيقة، معلقا على تصريحات ترامب بالقول "إنه لا يمكن الاتفاق تحت أي ظرف مع هذا المنطق".



وأردف توسك أنه فيما يتعلق بـ"التخمينات " حول دعوة روسيا إلى الطاولة، أن أسباب عدم دعوة روسيا لحضور القمة في 2014 لا تزال سارية، وأن هناك أسبابا أخرى جديدة من بينها ما أسماها "الاستفزازات الروسية في بحر آزوف".