ضبط مشغولات ذهبية وأحجار كريمة قبل تهريبها بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولي بمبني الركاب ١ برئاسة أميرة عطية مديرة الإدارة الأولى، من ضبط محاولة تهريب جمركي لكمية من المشغولات والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة النيل للطيران والقادمة من صبيحة بتركيا تم الاشتباه في راكب عراقي الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود 2.500 كيلو من المشغولات والخواتم من معدن أبيض وأصفر اللون بها أحجار كريمة أو شبه كريمة مختلفة الأشكال والأحجام والألوان.



قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.