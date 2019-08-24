ريم مصطفي تشعل إنستجرام بـ "بطن مكشوف وهوت شورت" (شاهد)

نشرت الفنانة ريم مصطفى، على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لها، ونالت الكثير التعليقات الإيجابية والسلبية.



وظهرت الفنانة ريم مصطفى ترتدي "هوت شورت وتيشرت مكشوف البطن"، ولفتت أنظار متابعيها.



وكانت ريم مصطفى شاركت مؤخرًا فى بطولة فيلم "نقطة تلاقى".



الفيلم من إخراج مروان حامد وبطولة ريم مصطفى ويستعرض المناطق الأثرية الدينية فى سيناء منذ قدماء المصريين مرورًا بحقبة سيدنا موسى وصولًا إلى رحلة العائلة المقدسة.