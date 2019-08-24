أبوشقة: انتخابات رئاسة الوفد لفظت الدخلاء وحافظت على الحزب

قال رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن انتخابات رئاسة الوفد في مارس 2018 كانت نموذجًا حقيقيًا للوفديين الحقيقيين الذين عبروا عن رغبتهم خلالها في الحفاظ على الوفد.



وأضاف أبوشقة، خلال زيارته ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة لإحياء الذكرى 92 لرحيله، إن الوفديين في انتخابات رئاسة الوفد لفظوا كل الدخلاء وتجلت أصالتهم في كل المناسبات.



وتابع أن الدخلاء لم يدركوا من هم الوفديين الأصلاء ولم يعرفوا معنى الوفديين الذين هم على استعداد لأن يضحوا بأنفسهم وأموالهم لحماية حزبهم العريق.



وتابع أبوشقة: "الوفد قبل مارس 2018 كنا أمام مبنى لا يليق بالحزب العريق، ولكنا قمنا بتطويره وتجهيزه على أكمل وجه، وعندما استقبلنا فيه سفراء أجانب قال أحدهم إنه يشعر أنه موجود بالبيت الأبيض وليس حزب الوفد".



وأكمل أنه على الوفديين أن يردوا على هؤلاء الدخلاء المفسدين الذين يريدون عرقلة مسيرة أعرق حزب في التاريخ.



وأشار أبوشقة إلى أن حزب الوفد سيكون رقمًا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستكملًا: "نرحب بأن تكون على الساحة السياسية 3 أحزاب قوية على الأكثر، على أن يكون الوفد لاعبًا أساسيًا على المسرح".