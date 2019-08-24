تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

يشهد ملعب أنفيلد الليلة معقل الريدز، مواجهة فريقي ليفربول وأرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



ويقود الإيفواري نيكولاه بيبي والجابوني أوباميانج تشكيل أرسنال المتوقع ضد مضيفهم ليفربول، حيث يعتمد الإسباني يوناي إيمري على طريقة 4-2-3-1 ويتكون التشكيل المتوقع من:



حراسة المرمى: بيرند لينو



خط الدفاع: ميتلاند نايلز، سوكراتيس، ديفيد لويز، ناتشو مونريال



خط الوسط: ماتيو قندوزي، جرانيت تشاكا، وأمامهما الثلاثي بيير إيمريك أوباميانج، نيكولاه بيبي، داني سيبايوس



خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت



ويشهد ملعب أنفيلد الليلة معقل الريدز، مواجهة فريقي ليفربول وأرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".