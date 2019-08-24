خبير سياحي: مصر استعادت مكانتها على الخريطة العالمية (فيديو)

قال عصام علي، الخبير السياحي، إن اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 مدينة سياحية يعتبر بمثابة شهادة دولية، وانعكاسًا حقيقيًا لحالة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد خلال الخمس سنوات الأخيرة.



وأضاف "علي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن اختيار مدينة الغردقة يعتبر رسالة مهمة، حيث استعادت مصر مكانتها على خريطة السياحة العالمية.



وأشار "علي"، إلى أن هذا الاختيار يدل على قدرة مصر على استقطاب أسواق سياحية جديدة، موضحًا أن الألمانيين يحتلون النسبة الأكبر في التواجد بالغردقة.