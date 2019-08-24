"التنمية المحلية": دراسة ضم حرف جديدة بمراكز التدريب

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه يتم دراسة ضم حرف جديدة، ضمن المراكزالحرفية بالمحافظات، تتناسب مع طبيعة سوق العمل، لتدريب شباب الحرف عليها والعمل على تنمية قدراتهم.



وأضافت الوزارة، أنه يجري حاليا التنسيق مع المحافظات لتحديد الاحتياجات التدريبية، وقياس احتياجات المحافظات، وما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في ضوء احتياجات سوق العمل على أساس أن تتولى المحافظة تجهيزها من آلات ومعدات وتقوم الوزارة بتمويل التدريب.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تدريب العاملين في المراكز الحرفية، من خلال أفضل أساليب التدريب لرفع قدرات الحرفيين، وحفاظا على انقراض الصناعات الحرفية.



وأوضح الوزير أنه يجري العمل حاليًا على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات وتحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية للدورات السابقة التي نظمتها الوزارة لأخذها في الاعتبار عند تنفيذ الدورات الحرفية الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب ولتكون هذه الدورات جاذبة للشباب والفتيات لخلق فرص عمل مناسبة لهم.