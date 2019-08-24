صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

كشف موقع "جول" العالمي عن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، أمام أرسنال، والمحدد لها السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:



أدريان في حراسة المرمى، روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جويل ماتيب – أرنولد – جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم– أليكس تشامبرلين- صلاح- فيرمينو- ماني.