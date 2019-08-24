تشيلسي يخرج متعادلا أمام نورويتش 2-2 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة تشيلسي ونورويتش سيتي، بتقدم البلوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بداية المباراة كانت مشتعلة حيث افتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد تمريرة حاسمة من أزبلكويتا.



وبعدها بثلاث دقائق، أحرز تود كانتويل هدف التعادل لنورويتش سيتي في المباراة بالتحديد في الدقيقة 6 بعد صناعة مميزة من مهاجم الفريق بوكي.



عاد تشيلسي للضغط مجددًا على دفاعات نورويتش سيتي، واستطاع ماسون مونت إحراز الهدف الثاني لتشيلسي في المباراة بالدقيقة 17.



لم تمر 13 دقيقة على تقدم تشيلسي، واستطاع بوكي إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 31 من زمن الشوط.



واصل تشيلسي ضغطه الكبير على دفاعات نورويتش من أجل التقدم مرة وأخرى، ولكن، انتهى الشوط بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.