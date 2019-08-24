نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في القبض على عاطلين سرقا 9 دراجات نارية في النزهة، وأخطر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بالواقعة.



وردت معلومات لقسم شرطة النزهة تفيد بتكوين "أحمد. ص"، عاطل، و"محمود. ع"، عاطل، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 16191 لسنة 2017م الأزبكية "سلاح"، والمقضى فيها بالحبس شهرا- تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.



وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية "فيسبا"، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 13399 لسنة 2019م جنح القسم.



وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خاص بالمتهم الأول، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية، واتهموهما بالسرقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.