ضبط متهم بتخزين مواد غذائية فاسدة في منشأة ناصر

شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، حملة أمنية لمكافحة جرائم الغش التجاري.



أسفرت الحملة عن ضبط "عيد. ح. م" 25 سنة، مسئول عن مخزن في منشأة ناصر، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على 500 كيلو مكرونة، 125 كيلو أرز منتهى الصلاحية، 250 كيلو دقيق بلدى مدعم، و200 كيلو عدس، 140 كيلو زيت طعام ووجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.