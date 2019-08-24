التعليم: تصحيح 36 مليون امتحان إلكتروني للأول الثانوي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام المقبل سيتم اختبار جميع الطلاب إلكترونيًا مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مؤكدًا أنه سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بإجمالي قرابة مليون و200 ألف طالب يوميًا.



وأضاف الوزير أنه تم تصحيح حوالي 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوي العام خلال الاختبارات الإلكترونية العام الدراسي الحالي.