ضبط مسئول مخبز بلدي في حلوان بتهمة الغش التجاري

شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، حملة أمنية للتصدي لجرائم الغش التجاري.



أسفرت الحملة عن ضبط "عبد الرحمن. إ. ص" مسئول عن مخبز بلدي في حلوان، لتجميعه كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخبز عمله بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.



وعثر بداخل المخبز على 1.250 طـن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير شروعة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.