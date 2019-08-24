خطة ليفربول لتحصين نجومه.. عقد جديد لفان ديك براتب مضاعف

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لمكافأة مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك، بمنحه عقدًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تألقه على مدار الموسم الماضي.



ونجح المدافع الدولي الهولندي في الفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا، بعد تميزه مع "الريدز" في الموسم السابق الذي شهد إنهاء الفريق ثانيًا في جدول ترتيب البريمييرليج بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، بالإضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يستعد لربط فان ديك بعقد طويل الأمد، مع رفع راتبه من 125 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.



ويعمل ليفربول طوال الفترة الماضية على تحصين نجومه بتجديد عقود عدد هائل من اللاعبين، على رأسهم الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.



وكان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد أكد في وقت سابق أن تجديد عقود نجوم الفريق أهم في الوقت الراهن من إبرام صفقات جديدة.



يذكر أن فان ديك انضم إلى ليفربول في يناير عام 2018، قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.



وينافس فان ديك هذا العام على نيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا، المقرر الإعلان عن هوية الفائز بها يوم 29 أغسطس، بعدما دخل القائمة النهائية مع الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نجمي يوفنتوس وبرشلونة على الترتيب.