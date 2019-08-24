ضبط شخص متهم بإدارة مخزن دون ترخيص بالبساتين

شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، حملة أمنية لضبط الغش التجاري.



أسفرت عن ضبط "عيد. ف. ح"، 42 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية فى البساتين، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته 7 أطنان دقيق فاخر، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.